Bolsa de NY opera na mínima após ata do BC dos EUA O mercado de ações norte-americano teve uma reação desigual à ata da reunião de final de junho do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA). Inicialmente, os principais índices começaram a recuar dos piores níveis do dia, mas esse movimento foi breve e as ações logo retornaram para as mínimas cotações do pregão. A ata mostrou que as autoridades monetárias estavam preocupadas com o núcleo de inflação mais elevado, mas muitos esperam um recuo da inflação. Às 15h27 (de Brasília), o índice Dow Jones recuava 60 pontos (0,55%), o Nasdaq caía 31 pontos (1,52%) e o S&P-500 registrava queda de 6 pontos (0,51%). As informações são da Dow Jones.