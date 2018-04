Bolsa de NY recua após 3 dias de recordes O mercado norte-americano de ações fechou em baixa, depois de três dias em que o índice Dow Jones havia subido para níveis recorde. Os dados conflitantes do nível de emprego nos EUA em setembro foram usados pelos investidores como pretexto para realizar lucros. Ações O destaque negativo do pregão foi General Motors, com queda de 6,28%, depois de o diretor Jerome York, aliado do investidor Kirk Kerkorian, renunciar ao cargo e fazer críticas à direção da empresa; York era um dos defensores de uma aliança entre a GM e a Renault/Nissan, perspectiva abandonada na quarta-feira. No setor de tecnologia, as ações da Micron Technology caíram 14%, depois de a empresa divulgar resultados e ter recomendação rebaixada pela Merrill Lynch. No setor financeiro, as ações do Sovereign Bancorp cederam 12%, após o Wall Street Journal prever uma batalha na reunião de diretoria marcada para a próxima semana; segundo o jornal, o CEO Jay Sidhu poderá ser afastado, o que seria uma derrota para o espanhol BSCH, principal acionista do Sovereign. As ações da Google subiram 2,1%, em reação à notícia de que a empresa está negociando a aquisição da YouTube. A temporada de informes de resultados do terceiro trimestre começa na próxima semana, com Alcoa, Genentech e Infosys devendo divulgar balanços na terça-feira, Gannett, Lam Research e Monsanto na quarta e PepsiCo e Safeway na quinta. Índices O índice Dow Jones fechou em queda de 16,48 pontos, ou 0,14%, em 11.850,21 pontos. A mínima foi em 11.800,50 pontos e a máxima em 11.865,57 pontos. O Nasdaq fechou em baixa de 6,35 pontos, ou 0,28%, em 2.299,99 pontos, com mínima em 2.289,99 pontos e máxima em 2.306,28 pontos. O Standard & Poor's-500 caiu 3,64 pontos, ou 0,27%, para 1.349,58 pontos. O Nyse Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), recuou 36,16 pontos, ou 0,42%, para 8.534,32 pontos. O volume negociado na Nyse ficou em 1,584 bilhão de ações, de 1,750 bilhão ontem; 1.179 ações subiram, 2.101 caíram e 165 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume ficou em 1,723 bilhão de ações negociadas, de 1,991 bilhão ontem, com 1.289 ações fechando em alta e 1.719 em queda. Na semana, o Dow Jones acumulou uma alta de 1,47%, o Nasdaq, um avanço de 1,84%, e o S&P-500, um ganho de 1,03%. As informações são da Dow Jones.