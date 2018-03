Bolsa de NY recua com setor de tecnologia Os índices das Bolsas em Nova York operam em baixa, minando as expectativas de uma recuperação do setor de tecnologia depois das quedas da semana passada, assim como das atividades de fusão e aquisição. O discurso sobre a economia da presidente do Federal Reserve Bank de San Francisco, Janet Yellen, às 17h30 (de Brasília), pode influenciar os negócios no fim do pregão. Às 13h55 (de Brasília), o índice Dow Jones recuava 0,75%, o Nasdaq perdia 0,96% e o S&P-500 caía 0,52%. As ações da Boeing tinham variação negativa de 2,6%, depois de o Wachovia rebaixar sua recomendação. As da Pfizer recuavam 0,5%, em reação a seu informe de resultados. O setor de tecnologia continua no foco dos investidores, após as quedas na semana passada. Por volta do horário acima, os papéis da Intel tinham desvalorização de 0,6%, os da Sun Microsystems recuavam 1,6% e os da AMD perdiam 2,1%. As informações são da Dow Jones.