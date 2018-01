Bolsa de NY recua pressionada pelo setor de tecnologia Os principais índices de ações do mercado norte-americano oscilam em baixa modesta em Nova York, com o otimismo relacionado à queda no número de pedidos de auxílio-desemprego na semana sendo anulado pela fraqueza do setor de tecnologia, que foi desencadeada por especulações de que a Apple Computer vai adiar o lançamento de seu aparelho iPhone. Por volta das 18h40, as ações da Apple recuavam 2,78%, depois de analistas do CIBC terem dito que a companhia vai lançar seu aparelho multimídia iPhone apenas no final do primeiro trimestre ou início do segundo trimestre de 2007. Os investidores estavam esperando o lançamento do iPhone - que, acredita-se, será o novo arrasa quarteirão da Apple - para o final de janeiro. Às 18h43 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 31 pontos, ou 0,26%, o Nasdaq recuava 14 pontos, ou 0,61%, e o S&P500 registrava queda de 5 pontos, ou 0,36%. As informações são da Dow Jones.