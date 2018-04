Bolsa de NY recupera terreno após dados do varejo O mercado norte-americano de ações fechou em alta, recuperando terreno depois da queda de ontem. O índice Nasdaq mostrou um desempenho melhor do que os demais. Participantes do mercado mostraram preocupação com o indicador de preços das importações norte-americanas em março, que superou as previsões, mas reagiram positivamente aos informes de vendas das redes de supermercados no mês passado. "O mercado foi beneficiado pelos dados de vendas, que em geral superaram as expectativas e mostraram que os consumidores ainda estão gastando, o que reduziu as preocupações quanto a uma recessão. Além disso, o mercado parece estar se preparando para uma temporada de balanços que deverá mostrar-se mais brilhante do que os analistas vinham prevendo", comentou Rex Macey, da Wilmington Trust. Entre os destaques do pregão estava MedImmune, do setor de biotecnologia, com alta de 15%, depois de diretores da empresa anunciarem que estão explorando a possibilidade de vender a companhia. No mesmo setor, as ações da Genentech, que havia divulgado resultados ontem depois do fechamento, caíram 1,3%. As da siderúrgica Ipsco avançaram 11%, depois de a empresa admitir que está em negociações com possíveis compradores. No setor de comércio varejista, as ações da Abercrombie & Fitch subiram 5,1%, em reação a seu informe de vendas de março. No setor de tecnologia, as ações da Research in Motion, fabricante do BlackBerry, caíram 8,2%, depois de a empresa divulgar resultados; as da rival Palm subiram 1,4%. Entre as componentes do Dow Jones, as ações da Microsoft subiram 1,5%, em reação a recomendação dos analistas da Soleil Securities. As da General Electric, que divulga resultados do primeiro trimestre amanhã, subiram 0,66%. O índice Dow Jones fechou em alta de 68,34 pontos, ou 0,55%, em 12.552,96 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 21,01 pontos, ou 0,85%, em 2.480,32 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 8,93 pontos, ou 0,62%, para 1.447,80 pontos. O Nyse Composite avançou 64,13 pontos, ou 0,68%, em 9.477,76 pontos. O volume negociado na Nyse ficou em 1,491 bilhão de ações, de 1,569 bilhão ontem; 2.189 ações subiram, 1.107 caíram e 143 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume ficou em 1,958 bilhão de ações negociadas, de 2,011 bilhões ontem, com 1.951 ações fechando em alta e 1.058 em queda. As informações são da Dow Jones.