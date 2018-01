Bolsa de NY reduz perda após decisão sobre juros O mercado norte-americano de ações fechou em baixa, embora os principais índices tenham subido acima das mínimas do dia depois de o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) anunciar a manutenção das taxas de juro. "Os investidores podem ter ficado um pouco aliviados ao ver o Fed reconhecendo o óbvio, que o mercado de moradias está passando por um 'arrefecimento substancial', e que a economia, embora ainda em crescimento, está mostrando alguns sinais de debilidade. Minha sensação é a de a manutenção das taxas de juro inalteradas eliminou os temores de alguns investidores, de que o Fed pudesse estar considerando um novo aperto", comentou o estrategista Ed Keon, do Prudential Equity Group. Ações Analistas disseram que os investidores mostraram-se caprichosos ao vender ações da Goldman Sachs, apesar de o lucro do banco de investimentos no trimestre setembro/novembro ter crescido 93% em relação ao mesmo período de 2005; as ações da GS caíram 1,2%. As da Texas Instruments subiram 1,6%, apesar de a maior fabricante de chips para telefones celulares ter rebaixado sua previsão de lucro para o trimestre; as ações da Motorola, uma das maiores clientes da Texas, caíram 1,98%. No setor bancário, as ações do Citigroup caíram 1,2%, refletindo a decepção de alguns investidores com o fato de o grupo não ter anunciado novas mudanças em seu comando. As ações da rede de lojas de eletrônicos Best Buy caíram 4,9%, em reação a seu informe de resultados. Índices O índice Dow Jones fechou em queda de 12,90 pontos, ou 0,10%, em 12.315,58 pontos. A mínima foi em 12.252,05 pontos e a máxima em 12.333,92 pontos. O Nasdaq encerrou em baixa de 11,26 pontos, ou 0,46%, em 2.431,60 pontos, com mínima em 2.419,32 pontos e máxima em 2.444,72 pontos. O Standard & Poor's-500 caiu 1,48 ponto, ou 0,10%, para 1.411,56 pontos. O NYSE Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), recuou 5,44 pontos, ou 0,06%, para 9.059,25 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 1,557 bilhão de ações, de 1,323 bilhão ontem; 1.465 ações subiram, 1.873 caíram e 152 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 1,977 bilhão de ações negociadas, de 1,857 bilhão ontem, com 1.147 ações fechando em alta e 1.898 em queda. As informações são da Dow Jones.