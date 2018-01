Bolsa de NY reduz queda no fechamento com Dell Depois de cair 113,48 pontos na mínima do dia com os dados negativos sobre vendas de residências em fevereiro, o índice Dow Jones conseguiu reduzir a queda a apenas 11,94 pontos, ou 0,1%, para fechar em 12.469,07 pontos. O fechamento do petróleo abaixo de US$ 63,00 o barril animou os investidores, assim como os comentários positivos dos analistas de bancos de investimentos sobre gigantes da tecnologia como eBay e Dell. Mais cedo, as ações caíram forte em Wall Street, depois que o Departamento do Comércio informou que a venda de residências novas em fevereiro nos EUA caíram inesperadamente 3,9%, para o menor nível em sete anos. A expectativa dos analistas era de alta de 6,72%. O declínio reforçou os temores com a saúde do setor imobiliário e sua repercussão sobre as atividades econômicas em geral nos EUA, mas as análises sobre o segmento de moradia em fevereiro foram divergentes. O analista Marc Ostwald, da Insinger de Beaufort, disse ao Financial Times que o grosso da queda nas vendas de residências se deveu à temperatura "ártica" no Nordeste americano, onde as vendas caíram 26,8%. O número contrasta com o crescimento de 24,6% nas vendas no "especulativo" Oeste do país, ressaltou o analista. O estrategista-chefe de investimentos da Windham Financial Services, Paul Mendelsohn, discorda. "O número do setor de moradia foi tão abaixo das expectativas que, mesmo com as condições climáticas ruins que vimos, o dado levantou muitos alertas vermelhos", disse. A recuperação do setor de tecnologia no fim do dia permitiu que as componentes do Dow Jones Microsoft e Intel terminassem em alta, respectivamente, de 0,7% e 0,1%. O Citigroup, também componente do Dow Jones, caiu 0,3%, depois de o Wall Street Journal afirmar que os executivos dos bancos estão finalizando um plano de reestruturação que envolverá o corte de 15 mil do total de 327 mil empregos. Puxando a alta entre os papéis de tecnologia, as ações da Dell Computer subiram 3,5% após o Goldman Sachs elevar sua recomendação, de neutra para compra. eBay subiu 4,4% também reagindo à elevação nas estimativas de lucro e receita no trimestre pelos analistas do Goldman Sachs. O índice Nasdaq fechou em alta de 6,70 pontos, ou 0,27%, em 2.455,63 pontos. O Standard & Poor´s 500 subiu 1,39 ponto, ou 0,10%, para 1.437,50 pontos. O volume negociado na New York Stock Exchange (Nyse) subiu para 1,47 bilhão de ações, de 1,4 bilhão na sexta-feira, e as ações em queda (1.686) superaram as ações em alta (1.601). As informações são da agência Dow Jones.