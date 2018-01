Bolsa de NY registra leve alta com Dell e Alcoa O mercado norte-americano de ações fechou em leve alta, em dia de volume de negócios reduzido por causa do feriado de amanhã. "De um lado, tivemos um indicador de confiança da Universidade de Michigan mais fraco do que se previa, além de más notícias sobre a GM. De outro lado, tivemos o informe de resultados da Dell, que deu impulso às ações da empresa e ajudou os índices de ações de tecnologia", comentou o analista Nick Perry, da Schaeffer's Investment Research. Ações As ações da Dell subiram 9,3%, em reação ao balanço preliminar da empresa no terceiro trimestre. Entre as componentes do índice Dow Jones, as ações com melhor desempenho foram as da Alcoa, com alta de 4,2%, depois de a empresa anunciar um programa de reestruturação que implicará o corte de 6.700 empregos e a venda de ativos. As da General Motors caíram 4,7%, depois de o grupo Tracinda, do investidor Kirk Kerkorian, anunciar a venda de 1/4 de sua participação na montadora, que será reduzida a 7,4%. As ações da operadora de cassinos MGM Mirage subiram 11%, depois de o grupo Tracinda anunciar uma oferta por até 15 milhões de ações da empresa; caso a compra seja bem sucedida, a participação da Tracinda na MGM Mirage crescerá para 61,7%. As ações da Brocade Communications subiram 11%, em reação a seu informe de resultados. As da Comcast caíram 2,5%, depois de a empresa anunciar a compra da participação da Disney na E!Networks, de 39,5%, por US$ 1,23 bilhão. Índices O índice Dow Jones fechou em alta de 5,36 pontos, ou 0,04%, em 12.326,95 pontos; a mínima foi em 12.302,76 pontos e a máxima em 12.361,00 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 11,14 pontos, ou 0,45%, em 2.465,98 pontos, com mínima em 2.450,64 pontos e máxima em 2.467,20 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 3,28 pontos, ou 0,23%, para 1.406,09 pontos. O NYSE Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), subiu 30,86 pontos, ou 0,35%, para 8.948,94 pontos. O volume negociado na NYSE ficou em 1,353 bilhão de ações, de 1,545 bilhão ontem; 2.037 ações subiram, 1.267 caíram e 157 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume ficou em 1,616 bilhão de ações negociadas, de 1,717 bilhão ontem, com 1.497 ações fechando em alta e 1.506 em queda. As informações são da Dow Jones.