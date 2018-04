Bolsa de NY segue em alta, com lucros de empresas Os principais índices do mercado de ações norte-americano subiram para as máximas pouco antes das 16 horas (de Brasília), impulsionados pela continuidade do movimento de alta hoje, mas num ritmo um pouco menos vigoroso. Segundo operadores e analistas, os lucros corporativos novamente proporcionam suporte ao mercado. Destaque para o setor de tecnologia, impulsionado pelos ganhos das blue chips (ações de primeira linha) Apple (5,38%), Google (+1,23%) e Amazon.com (+6,46%). O Dow Jones registrou nova pontuação máxima recorde de 13.123 pontos durante o rpegão e caminha para mais um fechamento recorde. Às 16h31 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 35 pontos, ou 0,27%, o Nasdaq avançava 10 pontos, ou 0,43%, e o S&P-500 registrava um ganho de 1 ponto, ou 0,11%. As informações são da Dow Jones.