Bolsa de NY segue Europa e Ásia e mantém ganhos Os principais índices das Bolsas em Wall Street operam em alta seguindo os ganhos dos principais mercados asiáticos e europeus. As redes varejistas atraem a atenção dos investidores, após a divulgação dos resultados de vendas de fevereiro. Às 12h11 (de Brasília), o Dow Jones subia 79 pontos, ou 0,65%, o Nasdaq ganhava 20 pontos, ou 0,85%, e o S&P 500 avançava 12 pontos, ou 0,84%. "Parece que os mercados estão começando a se estabilizar e que os efeitos dos mercados estrangeiros começam a diminuir", disse o estrategista Peter Cardillo, da Avalon Partners. "Podemos repetir o pregão de ontem, com alguns ganhos durante o dia e vendas antes do fechamento, na expectativa do relatório mais importante da semana, de mercado de mão-de-obra de fevereiro (payroll)", destacou. Dados divulgados pela manhã pelo Departamento do Trabalho mostraram que o número de pedidos de auxílio-desemprego caiu 10 mil, para 328 mil, na semana encerrada em 3 de março, ante uma previsão de queda de 8 mil pedidos. Mas as atenções estarão voltadas para a divulgação do payroll, que acontece amanhã. No setor varejista, as ações da Wal-Mart caíam 0,2% após registrar crescimento das vendas de 0,9% em fevereiro, ante a projeção de expansão entre 1% e 2%. Já as ações da Target, concorrente direta da Wal-Mart, subiam 2,8% em reação ao crescimento de 5,7% nas vendas do mês passado. As informações são da Dow Jones.