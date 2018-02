Bolsa de NY sobe apesar de temor com setor imobiliário As ações estão em alta em Wall Street apesar das preocupações dos investidores em relação ao mercado imobiliário e com a resposta do Irã ao pacote de incentivos do Ocidente, o qual demanda a suspensão de seu programa nuclear. Até o momento, o Irã respondeu por meio de uma nova fórmula para solucionar o impasse e declarou estar pronto para iniciar amanhã negociações sérias sobre a questão nuclear. Às 12h19 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,23% e o Nasdaq registrava alta de 0,43%. O índice S&P 500 operava com ganho de 0,25%. As considerações sobre o mercado imobiliário surgiram com a divulgação do resultado da Toll Brothers, uma das maiores construtoras de imóveis residenciais de luxo pré-fabricados. O mercado teme que o pouso da economia norte-americana se desestabilize, em conseqüência de desaceleração mais profunda do mercado imobiliário. O lucro da empresa caiu 19% no terceiro trimestre fiscal, refletindo profunda desaceleração em suas receitas. A empresa também revisou em baixa sua projeção para o resultado no ano de 2006 e não ofereceu indicações para os negócios em 2007, citando incertezas para o mercado imobiliário. "A contínua dificuldade no setor imobiliário, acreditamos, é resultado de um estoque excessivo de imóveis e queda na confiança", disse o chairman e diretor-executivo da empresa, Robert Toll. O setor de tecnologia é impulsionado pelas ações da Advanced Micro Devices (AMD), que teve sua recomendação melhorada pelo Bear Stearns. As ações da AMD, segunda maior fabricante de chips para servidores e computadores pessoais, subiam 5,6%. Além de elevar a recomendação para os papéis da companhia, o analista Gurinder Karla disse que a companhia poderá ampliar sua fatia no mercado, em detrimento da Intel, durante 2007. Outro destaque no segmento de tecnologia são os papéis da Gateway, que operam com valorização de 11%. Ontem a companhia revelou que um grupo de investimento, liderado pela Harbert Management Corp, adquiriu mais de 10% de suas ações. Executivos da Gateway afirmaram que mantiveram encontro com executivos da Harbert no último fim de semana. As informações são da Dow Jones.