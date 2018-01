Bolsa de NY sobe após balanços O mercado norte-americano de ações continua em alta forte, em reação aos informes de resultados da Morgan Stanley e da Federal Express no trimestre março/maio. As ações do setor financeiro estão entre as que mais estão subindo, mas as do setor industrial e as de tecnologia também estão registrando altas expressivas. "Estamos vendo uma boa alta e isso é fantástico, porque é disso que o mercado precisava", comentou o estrategista Kenneth Tower, da CyberTrader. Ele ressalvou que os investidores devem manter-se cautelosos até que haja evidências mais decisivas de que o recente movimento de queda terminou. Alguns destaques esta tarde são: Morgan Stanley +4,79%, FedEx +4,31%, Citigroup +1,19%, JP Morgan +2,30%, Alcoa +3,08%, Caterpillar +2,90%, Microsoft +2,22%, Hewlett-Packard +2,95%. Às 15h50 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 1,22%, o Nasdaq avançava 2,06% e o Standard & Poor's-500 subia 1,29%. As informações são da Dow Jones.