Bolsa de NY sobe, com destaque para ações de tecnologia O mercado norte-americano de ações fechou em alta, com destaque para as ações do setor de tecnologia, que levaram o índice Nasdaq a subir mais de 1% (maior alta em um mês, com fechamento apenas 13 pontos abaixo do nível mais alto dos últimos seis anos). O Dow Jones e o S&P-500 tiveram leve alta, mostrando-se incapazes de ganhar impulso depois da divulgação de indicadores econômicos fracos e de informes decepcionantes sobre as vendas de algumas das grandes redes varejistas. A nova queda dos preços do petróleo contribuiu para que o mercado não fechasse em queda, embora tenha tido impacto negativo nas ações do setor. "Entramos no ano novo supercomprados (apostando na alta das ações) e temos visto alguns indicadores econômicos fracos. Mas os preços dos bônus do governo se firmaram no começo da tarde e isso encorajou compras de ações", comentou Bruce Bittles, da RW Baird. Ações A alta das ações de tecnologia foi liderada por Intel, com avanço de 4,03%, depois de os analistas da Banc of America Securities elevarem sua previsão sobre os lucros da empresa no trimestre e no ano. As da Google avançaram 3,4%, depois de a empresa anunciar que pretende oferecer serviços de busca na internet para usuários dos serviços de telefonia celular da China Mobile Ltd. ainda neste ano. As ações da Exxon Mobil, do setor de petróleo, caíram 1,88%. No setor de biotecnologia, as ações da Amgen subiram 4,3%, em reação a uma elevação de recomendação pelos analistas da Bear Stearns. Índices O índice Dow Jones fechou em alta de 6,17 pontos, ou 0,05%, em 12.480,69 pontos. A mínima foi em 12.403,86 pontos e a máxima em 12.510,41 pontos. O Nasdaq encerrou com ganho de 30,27 pontos, ou 1,25%, em 2.453,43 pontos, com mínima em 2.413,75 pontos e máxima em 2.460,51 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 1,74 ponto, ou 0,12%, para 1.418,34 pontos. O NYSE Composite caiu 19,06 pontos, ou 0,21%, para 9.113,16 pontos. O volume negociado na NYSE ficou em 1,775 bilhão de ações, de 2,115 bilhões ontem; 1.676 ações subiram, 1.700 caíram e 118 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume ficou em 2,142 bilhões de ações negociadas, de 2,473 bilhões ontem, com 1.736 ações fechando em alta e 1.332 em queda. As informações são da Dow Jones.