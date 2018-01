Bolsa de NY sobe com ganhos da Alcoa e 3M Os principais índices das Bolsas em Wall Street estão em alta, estimulados com o anúncio de recompra de ações pela 3M e especulações de que a Alcoa pode receber propostas de compra independentes da BHP Billiton e da Rio Tinto. Outro destaque são as ações da General Motors, que sobem 2,5% depois do banco de investimentos Merrill Lynch ter elevado sua recomendação para a montadora de "venda" para "compra". Às 17h11 horas (horário de Brasília), as ações da Alcoa disparavam 5,50% e as da 3M subiam 2,42%. O índice Dow Jones avançava 89 pontos, ou 0,72%, o Nasdaq registrava valorização de 7 pontos, ou 0,29%, e o S&P-500 ganhava 9 pontos, ou 0,66%. As informações são da Dow Jones.