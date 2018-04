Bolsa de NY sobe e Dow Jones encerra em novo recorde O mercado norte-americano de ações fechou em alta, com o índice Dow Jones tendo chegado, durante o pregão, a menos de 3 pontos da marca dos 12 mil pontos. O Dow Jones fechou em nível recorde pela sétima vez nos últimos dez pregões. O Nasdaq fechou 7 pontos abaixo do nível mais alto dos últimos cinco anos e meio. O S&P-500 fechou no nível mais alto em cinco anos e meio. Ações As ações da IBM subiram 0,73%, acumulando alta de 4,6% nos últimos sete pregões; a empresa divulga resultados do terceiro trimestre amanhã; as da Intel, que também divulga resultados amanhã, subiram 0,05%. As ações da Alcoa subiram 2,55%, após elevação de recomendação pelos analistas do Prudential Equity Group. As da Merck avançaram 1,30%, devido à expectativa de que seu novo medicamento contra diabetes, o Januvia, seja aprovado em breve. As ações da Microsoft subiram 0,28% e fecharam no nível mais alto em quatro anos e meio, em meio à expectativa quanto ao lançamento do sistema operacional Vista. As ações da general Electric caíram 1,17%, após rebaixamento de recomendação pela Merrill Lynch. As da Home Depot recuaram 1,49%, em reação a rebaixamento de recomendação pela Goldman Sachs. No setor financeiro, as ações do Wachovia, quinto maior banco dos EUA em capitalização de mercado, caíram 2,2% em reação a seu informe de resultados. Entre as empresas que divulgaram resultados hoje também estavam Mattel (+2,9%) e Charles Schwab (-2,6%). As ações da Research in Motion, fabricante do Blackberry, caíram 2,8% depois de a empresa adiar a divulgação de seu informe de resultados e dizer que vai reapresentar balanços anteriores. Índices O índice Dow Jones fechou em alta de 20,09 pontos, ou 0,17%, em 11.980,60 pontos. A mínima foi em 11.945,54 pontos e a máxima em 11.997,25 pontos. O Nasdaq encerrou com ganho de 6,55 pontos, ou 0,28%, em 2.363,84 pontos, com mínima em 2.358,01 pontos e máxima em 2.368,11 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 3,44 pontos, ou 0,25%, para 1.369,06 pontos. O Nyse Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), avançou 46,96 pontos, ou 0,54%, para 8.692,46 pontos. O volume negociado na Nyse ficou em 1,452 bilhão de ações, de 1,521 bilhão na sexta-feira; 2.312 ações subiram, 1.021 caíram e 161 fecharam nos mesmos níveis da sexta-feira. No Nasdaq, o volume ficou em 1,856 bilhão de ações negociadas, de 2,001 bilhões na sexta-feira, com 1.948 ações fechando em alta e 1.091 em queda. Entre as empresas que divulgarão resultados amanhã, os destaques são EW Scripps, Forest Labs, IBM, Intel, Johnson & Johnson, Merrill Lynch, Motorola, Novellus Systems, Office Depot, State Street, US Bancorp, Wells Fargo e Yahoo. As informações são da Dow Jones.