Bolsa de NY sobe, mas alta no dia pode ser moderada As bolsas norte-americanas abriram em alta, mas o movimento pode ser moderado. O comunicado do Fed (o banco central dos Estados Unidos) ontem deve novamente oferecer motivo para que os administradores de carteiras voltem às compras para o fechamento de trimestre. Às 10h36, o índice Dow Jones operava com ganho de 0,24%, o Nasdaq subia 0,30% e o S&P 500 apresentava ganho de 0,28%. Embora a tendência positiva pareça predominar, os investidores continuarão atentos aos indicadores econômicos, tendo em vista que o Fed deixou novamente aberta a porta para alta no juro caso os números sobre a atividade e sobre a inflação mostrem que mais um aperto é necessário. No pré-mercado, as ações da Apple caíram 3%, depois de informar potencial problema com seu programa de opção de ações. Uma investigação interna teria revelado irregularidades com opções de ações entre 1997 e 2001. A CA Inc, fabricante de softwares corporativos, também revelou problemas com opções de ações e seus papéis recuaram 3%. As informações são da Dow Jones.