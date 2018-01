Bolsa de NY sobe; S&P-500 fecha no melhor nível em 6 anos O mercado norte-americano de ações fechou em alta, com o índice S&P-500 chegando ao fim do dia no nível mais alto em seis anos. As Bolsas subiram em reação ao índice de atividade no setor de serviços dos gerentes de compras (ISM) referente a novembro (58,9, de 57,1 em outubro). Além disso, os dados do custo da mão-de-obra dos últimos seis meses foram revisados para baixo. "Os números do custo da mão-de-obra, amigáveis aos mercados, tiraram a força dos temores quanto à inflação, pelo menos por enquanto. Com os indicadores de hoje, os investidores ficaram momentaneamente no melhor dos mundos, com crescimento econômico e pouca inflação", comentou Andre Bakhos, do Princeton Financial Group. Ações As ações da construtora de casas Toll Brothers subiram 3%, depois de a empresa divulgar resultados (o lucro recuou, mas a empresa disse ver sinais de fim da desaceleração em algumas regiões); outras ações do setor também subiram (Ryland Group avançou 4% e Pulte Homes registrou ganho de 1,9%). As ações da rede de supermercados Kroger subiram 5,2%, em reação a seu informe de resultados. As da Sirius Satellite Radio caíram 7,7%, depois de a empresa rebaixar sua expectativa quanto ao número de assinantes no ano. Entre as componentes do Dow Jones, as ações da Disney subiram 2,3%, depois de sua subsidiária ESPN anunciar a compra do canal europeu NASN. As ações da Coca-Cola subiram 2,5%, depois de a Merrill Lynch elevar sua previsão de lucro. As da rede de cafeterias Starbucks subiram 3%, depois de elevação de recomendação pelo UBS. As ações do NYSE Group subiram 1,6%, depois de as autoridades européias darem uma aprovação preliminar para sua fusão com a Euronext. Índices O índice Dow Jones fechou em alta de 47,75 pontos, ou 0,39%, em 12.331,60 pontos. A mínima foi em 12.276,08 pontos e a máxima em 12.335,37 pontos. O Nasdaq encerrou com valorização de 3,99 pontos, ou 0,16%, em 2.452,38 pontos, com mínima em 2.445,14 pontos e máxima em 2.459,51 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 5,64 pontos, ou 0,40%, para 1.414,76 pontos. O NYSE Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), avançou 45,90 pontos, ou 0,51%, para 9.064,93 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 1,561 bilhão de ações, de 1,425 bilhão ontem; 2.111 ações subiram, 1.164 caíram e 166 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,032 bilhões de ações negociadas, de 2,004 bilhões ontem, com 1.576 ações fechando em alta e 1.502 em queda. As informações são da Dow Jones.