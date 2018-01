Bolsa de NY sofre queda forte com câmbio e Wal-Mart O mercado norte-americano de ações fechou em queda forte. O mercado reagiu à queda do dólar em relação ao euro, às altas dos preços do petróleo e do ouro e a preocupações quanto ao desempenho do comércio varejista na recém-iniciada temporada de compras para as festas de fim de ano. O índice Dow Jones sofreu sua maior queda, tanto em pontos como em termos porcentuais, desde julho; o Nasdaq teve sua maior queda em pontos desde setembro de 2003 e a maior queda em termos porcentuais desde junho deste ano; o S&P-500 teve sua maior queda desde junho, tanto em pontos como em termos porcentuais. "As vendas da Wal-Mart surpreenderam e deixaram as pessoas um pouco assustadas, porque a Wal-Mart ainda representa uma porcentagem significativa das vendas do comércio varejista nos EUA. Além disso, a debilidade do dólar fez crescer o temor de que o Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA) desacelere as reduções das taxas de juro", comentou David Klaskin, da Oak Ridge Investments. Ações As ações da Wal-Mart, que estão entre as componentes do Dow Jones, caíram 2,7%, depois de a empresa prever que suas vendas em novembro sofrerão sua primeira queda em dez anos. Outras ações do setor subiram, como Lowe's, com alta de 1,3%, depois de elevação de recomendação pela Banc of America Securities. No setor automotivo, as ações da Ford caíram 4,2%, depois de a empresa dizer que tomará empréstimos de US$ 18 bilhões até o fim deste ano para atender a suas necessidades de prazos curto e médio, financiar seu programa de reestruturação e fazer um "colchão" para eventos inesperados, como uma recessão. As ações do setor financeiro caíram (Goldman Sachs perdeu 4,2%, Merrill Lynch cedeu 3,7% e Lehman Brothers recuou 3,6%). No setor de tecnologia, as ações da Google caíram 4%, depois de a revista Barron's dizer que os investidores, em sua euforia recente, parecem ter-se esquecido dos preços altos alcançados pelas ações da empresa e também da baixa taxa de crescimento da companhia. Índices O índice Dow Jones fechou em queda de 158,46 pontos, ou 1,29%, em 12.121,71 pontos. A mínima foi em 12.110,81 pontos e a máxima em 12.279,53 pontos. O Nasdaq encerrou em baixa de 54,34 pontos, ou 2,21%, em 2.405,92 pontos, com mínima em 2.405,89 pontos e máxima em 2.454,64 pontos. O Standard & Poor's-500 caiu 19,01 pontos, ou 1,36%, para 1.381,94 pontos. O NYSE Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), recuou 112,66 pontos, ou 1,26%, para 8.820,77 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 1,627 bilhão de ações, de 529,6 milhões no pregão abreviado de sexta-feira; 614 ações subiram, 2.760 caíram e 122 fecharam nos mesmos níveis da sexta-feira. No Nasdaq, o volume alcançou 1,982 bilhão de ações negociadas, de 682,2 milhões na sexta-feira, com 597 ações fechando em alta e 2.509 em queda. As informações são da Dow Jones.