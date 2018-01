Bolsa de NY tem alta forte com fusões e aquisições O mercado norte-americano de ações fechou em alta, com os investidores celebrando uma série de anúncios de fusões e aquisições. "Parece haver muito dinheiro à espera de oportunidade de comprar quando as ações recuam", comentou o estrategista-chefe da Wells Capital Management, James Paulsen. Para ele, o mercado de ações foi beneficiado hoje pela queda dos juros dos títulos do Tesouro e pelo recuo dos preços do petróleo. Ações Entre as componentes do Dow Jones, as ações da Pfizer caíram 11,62%, depois de a empresa suspender o desenvolvimento do medicamento Torcetrapib, para colesterol, por que mais pacientes morreram nos testes clínicos do que se previa. No setor financeiro, as ações do Bank of New York subiram 12,03% e as da Mellon Financial avançaram 6,82%, depois de o BNY anunciar um acordo para a compra da Mellon por US$ 21,7 bilhões em ações, numa fusão que vai criar uma das dez maiores empresas do mundo em asset management. Outras ações do setor também subiram, entre elas Citigroup (+1,26%) e JP Morgan Chase (+1,80%); as do Northern Trust subiram 3,4% e as da State Street Financial avançaram 5,3%; ambas são vistas como candidatas a ser adquiridas. As ações da Morgan Stanley subiram 2,6%, depois de a empresa anunciar a operadora de fundos de hedge Brookville Capital Management. No setor de entretenimento, as ações da station Casinos subiram 23%, depois de um grupo liderado pelo chairman da empresa fazer uma oferta de US$ 82 por ação pela companhia; outras ações de operadoras de cassinos também subiram, entre elas Penn National Gaming (+4,4%) e Boyd Gaming (+11%). No setor de tecnologia, as ações da fabricante de chips LSI Logic caíram 14% e as da Agere Systems subiram 8,5%, depois de a primeira concordar em comprar a segunda por US$ 4 bilhões em ações. As da Qualcomm subiram 3,2%, depois de a empresa anunciar a compra da Airgo Networks e de alguns ativos da RF Micro Devices. As ações da IBM subiram 2,48%, em reação a artigo na Barron's segundo o qual os lucros da empresa no futuro serão liderados pelo foco renovado da empresa na área de software e pelo aumento da produtividade. No setor de avicultura, as ações da Pilgrim's Pride subiram 9,9%, depois de a empresa anunciar um acordo para a compra da concorrente Gold Kist. Índices O índice Dow Jones fechou em alta de 89,72 pontos, ou 0,74%, em 12.283,85 pontos. A mínima foi em 12.195,57 pontos e a máxima em 12.309,97 pontos. O Nasdaq encerrou com valorização de 35,18 pontos, ou 1,46%, em 2.448,39 pontos, com mínima em 2.420,60 pontos e máxima em 2.455,67 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 12,41 pontos, ou 0,89%, para 1.409,12 pontos. O NYSE Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), avançou 69,96 pontos, ou 0,78%, para 9.019,03 pontos. O volume negociado na NYSE ficou em 1,425 bilhão de ações, de 1,736 bilhão na sexta-feira; 2.583 ações subiram, 780 caíram e 121 fecharam nos mesmos níveis da sexta-feira. No Nasdaq, o volume ficou em 2,004 bilhões de ações negociadas, de 2,019 bilhões na sexta-feira, com 2.139 ações fechando em alta e 930 em queda. As informações são da Dow Jones.