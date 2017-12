Bolsa de NY tem alta, puxada por ações da GM O mercado norte-americano de ações fechou com os principais índices em direções divergentes. O Dow Jones fechou em alta e apenas 85 pontos abaixo de seu recorde de 11.722 pontos, estabelecido em 14 de janeiro de 2000; o Nasdaq fechou em baixa, pressionado pelo desempenho fraco das ações da Dell. Elas caíram 4,65%, depois de a empresa fazer um alerta de queda nos lucros. Entre as componentes do Dow Jones, o destaque positivo foi General Motors, com alta de 9,55%, depois de a empresa reapresentar seu informe de resultados do primeiro trimestre, registrando lucro, e não prejuízo, como havia sido anunciado anteriormente. Quase todas as componentes do Dow Jones que pertencem ao setor de tecnologia caíram, em reação ao informe da Dell (Intel -1,04%, Microsoft -0,46%, Hewlett-Packard -1,98%; as da IBM subiram 0,41%). Entre os destaques do pregão estavam as ações da rede de fast-food Chipotle Mexican Grill, com alta de 13%, depois de a empresa divulgar resultados; as do McDonald's, que controla uma parcela da Chipotle, avançaram 1,24%. As ações da agência de crédito hipotecário Fannie Mae subiram 2,8%, depois de informes de que suas últimas irregularidades contábeis não vão afetar seus lucros. As da indústria de alimentos Sara Lee, que divulgou resultados, caíram 1,8%. O índice Dow Jones fechou em alta de 55,23 pontos (0,48%), em 11.639,77 pontos. A mínima foi em 11.572,05 pontos e a máxima em 11.640,73 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 6,74 pontos (0,29%), em 2.338,25 pontos, com mínima em 2,334,17 pontos e máxima em 2.343,62 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 0,48 ponto (0,04%), para 1.325,14 pontos. O NYSE Composite avançou 23,74 pontos (0,28%), para 8.646,96 pontos. O volume negociado na NYSE ficou em 1,527 bilhão de ações, de 1,562 bilhão ontem; 1.656 ações subiram, 1.679 caíram e 154 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 1,876 bilhão de ações negociadas, de 1,758 bilhão ontem, com 1.306 ações fechando em alta e 1.782 em queda.