Bolsa de NY termina com ganho em reação a balanços O mercado norte-americano de ações fechou em alta, com os investidores reagindo a notícias sobre empresas (informes de resultados, elevações de recomendação e fusões). Para o estrategista Barry Hyman, da EKN Financial Services, a alta de hoje "é um indicador muito poderoso de que o mercado mostrou-se capaz de se recuperar muito rapidamente daquela queda forte provocada pelos temores quanto às dívidas hipotecárias". Entre os destaques do pregão estavam as ações da agência de crédito educativo SML (conhecida como Sallie Mae), que subiram 18% em reação ao anúncio de que ela aceitou ser comprada por um consórcio formado por dois fundos privados de investimento e pelos bancos JP Morgan Chase e Bank of America por US$ 25 bilhões. As ações da rival First Marblehead caíram 22%. No setor bancário, as ações do Citigroup subiram 2,6%, em reação a seu informe de resultados. No setor de internet, as ações da Amazon.com avançaram 6,6%, depois de o Deutsche Bank elevar sua recomendação. As da Google subiram 1,7%, depois de a empresa anunciar um acordo para a compra da DoubleClick por US$ 3,1 bilhões. Entre as ações de empresas que divulgaram resultados também estavam Eli Lilly, do setor farmacêutico (+2,7%) Philips Electronics (+5,1%), Mattel e Wachovia Group, do setor financeiro (2%). O índice Dow Jones fechou em alta de 108,33 pontos, ou 0,86%, em 12.720,46 pontos. O Nasdaq encerrou o dia com ganho de 26,39 pontos, ou 1,06%, em 2.518,33 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 15,62 pontos, ou 1,08%, para 1.468,47 pontos. O Nyse Composite avançou 102,67 pontos, ou 1,08%, para 9.625,53 pontos. O volume negociado na Nyse alcançou 1,553 bilhão de ações, de 1,412 bilhão na sexta-feira; 2.480 ações subiram, 827 caíram e 136 fecharam nos mesmos níveis da sexta-feira. No Nasdaq, o volume alcançou 1,806 bilhão de ações negociadas, com 2.193 ações fechando em alta e 867 em queda. Entre as empresas que divulgam resultados nesta terça-feira, os destaques são Coca-Cola, Intel, IBM, Johnson & Johnson, Mellon Financial, Northern Trust, Seagate Technology, SunTrust Banks, US Bancorp, Wells Fargo e Yahoo. As informações são da Dow Jones.