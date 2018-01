Bolsa de NY termina com perda após vitória democrata O mercado norte-americano de ações fechou em queda, depois de três pregões consecutivos de altas (ontem, os índices Dow Jones e Nyse Composite haviam fechado em níveis recorde). As ações dos setores financeiro, farmacêutico e de telecomunicações estavam entre as que mais caíram, depois da confirmação de que o Partido Democrata passará a controlar as duas Casas do Congresso, o que não acontecia desde 1994; esses setores são aqueles nos quais os investidores temem que os democratas imponham mais regulamentação. Os investidores também digeriram indicadores econômicos, o déficit comercial de setembro, os dados de preços das importações em outubro e o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan. O índice Nasdaq operou boa parte do pregão em alta, em reação ao informe de resultados da Cisco Systems, divulgado ontem depois do fechamento, mas recuou à tarde. O estrategista-chefe da Oppenheimer, Michael Metz, disse que uma consolidação do mercado era de se esperar, tendo em vista as altas recentes; ele também observou que a alta dos preços do petróleo contribuiu para o recuo das ações. Ações As ações do setor farmacêutico voltaram a cair (Pfizer -2,9%, Merck -3,3%, Johnson & Johnson -2,7%). No setor de telecomunicações, as ações da AT&T caíram 2,8%, depois de o deputado democrata John Dingell, que será presidente do Comitê de Energia e Comércio da Câmara, dizer que a Comissão Federal de Comunicações (FCC) precisa examinar com cuidado a proposta de fusão entre a empresa e a BellSouth. As ações da Disney, que divulgaria resultados depois do fechamento, subiram 1,5%; também no setor de entretenimento, as ações da Viacom caíram 3,1%, em reação a seu informe de resultados. No setor de tecnologia, as ações da Cisco subiram 6,4%; as da Qualcomm caíram 4%, depois de a empresa anunciar que suas práticas comerciais estão sendo investigadas pelas autoridades do Japão. Índices O índice Dow Jones fechou em queda de 73,24 pontos, ou 0,60%, em 12.103,30 pontos. A mínima foi em 12.090,10 pontos e a máxima em 12.187,03 pontos. O Nasdaq encerrou com perda de 8,93 pontos, ou 0,37%, em 2.376,01 pontos, com mínima em 2.370,60 pontos e máxima em 2.401,33 pontos. O Standard & Poor's-500 caiu 7,39 pontos, ou 0,53%, para 1.378,33 pontos. O Nyse Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), recuou 43,82 pontos, ou 0,49%, para 8.813,73 pontos. O volume negociado na Nyse alcançou 1,880 bilhão de ações, de 1,709 bilhão ontem; 1.343 ações subiram, 1.937 caíram e 150 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,422 bilhões de ações negociadas, de 2,127 bilhões ontem, com 1.039 ações fechando em alta e 1.989 em queda. As informações são da Dow Jones.