Bolsa de NY termina o dia com leve valorização O mercado norte-americano de ações fechou em leve alta. O índice Dow Jones subiu pela sexta vez nos últimos sete pregões; a máxima do dia superou o recorde de fechamento de 12.673,68 pontos e ficou 3 pontos abaixo de sua máxima histórica. O Nasdaq subiu pela sétima vez nos últimos oito pregões. O S&P-500 subiu pela quinta vez nos últimos seis pregões. "Acho que o sentimento positivo permanece, de uma maneira geral, mantendo os compradores pelo menos na margem. Além disso, o informe de resultados da Cisco Systems sai nesta noite e esse pode ter sido um motivo para os investidores mostrarem hesitação hoje", comentou o chefe de pesquisa e operações da Louis Capital Markets, Robert van Batenburg. As ações da fabricante de cosméticos Avon products subiram 9,8%, em reação a seu informe de resultados; as da MGIC Investment avançaram 11%, depois de a empresa anunciar a compra do Radian Group (cujas ações avançaram 9,3%). No setor de tecnologia, as ações da National Semiconductor caíram 2,7%, depois de a empresa rebaixar sua previsão de vendas; outras ações do setor também caíram, como Texas Instruments (-1,2%) e Advanced Micro Devices (-1,8%). As ações da Cisco Systems recuaram 0,84%. O índice Dow Jones fechou em alta de 4,57 pontos, ou 0,04%, em 12.666,31 pontos. A mínima foi em 12.633,94 pontos e a máxima em 12.680,57 pontos. O Nasdaq encerrou com ganho de 0,89 ponto, ou 0,04%, em 2.471,49 pontos, com mínima em 2.454,60 pontos e máxima em 2,478,24 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 1,01 ponto, ou 0,07%, para 1.448,00 pontos. O NYSE Composite avançou 32,04 pontos, ou 0,34%, para 9.345,25 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 1,528 bilhão de ações, de 1,461 bilhão ontem; 2.093 ações subiram, 1.207 caíram e 170 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,193 bilhões de ações negociadas, de 1,929 bilhão ontem, com 1.678 ações fechando em alta e 1.320 em queda. As informações são da Dow Jones.