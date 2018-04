Bolsa de NY termina o dia em alta com fusões A Bolsa de Nova York fechou em alta o primeiro pregão do segundo trimestre, contornando o impacto negativo dos dados abaixo do esperado no front econômico e se apoiando nas notícias sobre fusões, que incluíram a compra alavancada de US$ 29 bilhões da First Data Corp. O índice Dow Jones, que acumulou queda de 0,9% no primeiro trimestre, subiu 27,95 pontos, ou 0,2%, para 12.382,30 pontos. O Nasdaq subiu 0,62 ponto, ou 0,03%, para 2.422,26 pontos. O Standard and Poor´s 500 subiu 3,69 pontos, ou 0,3%, para 1.424,55 pontos. Entre os componentes do Dow Jones, a alta foi liderada pelo Altria (+3,5%), cujos papéis começaram a ser negociados separadamente da cindida Kraft Foods. O Citigroup caiu 0,6%, após anunciar a venda de sua unidade Business Technology Finance nos EUA para o CIT Group. AT&T, também integrante do Dow Jones, subiu 0,1%. A AT&T e a mexicana América Móvil estão em negociações para comprar uma participação na Telecom Itália. A recuperação em Wall Street se deu enquanto os operadores digeriam os dados sobre o setor manufatureiro, depois que o índice ISM da indústria, anunciado esta manhã, ficou abaixo do previsto. O Instituto para Gestão de Oferta (ISM, ex-NAPM) informou que seu índice de atividade industrial de março caiu para 50,9, de 52,3 em fevereiro. Os nove economistas entrevistados pela Dow Jones previam queda do índice para 51,5 em março. Apesar do avanço de hoje, o rumo de Wall Street continua incerto. Esta semana poderá ser relativamente parada por causa dos feriados religiosos, incluindo a Páscoa judaica, que mantêm alguns investidores fora do mercado. As Bolsas também estarão fechadas no feriado cristão da Sexta-feira Santa. "Há uma luta em andamento entre os bulls (que apostam na alta) e os bears (que apostam na baixa)", disse o estrategista de renda variável Barry Hyman, do EKN Financial Services. Pelo menos por enquanto, "os bears não conseguiram assumir o controle". Segundo ele, alguns bulls estão centrando suas esperanças na temporada de balanços. Hoje, o mercado se animou com uma declaração do Irã indicando que Teerã quer resolver o impasse com o Reino Unido diplomaticamente, o que limitou os ganhos do petróleo. Em Nova York, o barril fechou abaixo de US$ 66,00. O negociador-chefe internacional do Irã, Ali Larijani, disse que seu país quer resolver a crise sobre a captura de 15 membros da marinha britânica através da diplomacia e que não há necessidade de levar a tripulação a julgamento. Em Londres, um oficial disse mais cedo que o Reino Unido havia concordado em considerar discutir com o Irã como evitar disputas futuras sobre águas contestadas no Golfo Pérsico. As fusões mantiveram os operadores particularmente ocupados. O bilionário de Chicago Sam Sell venceu a disputa pelo Tribune Co. O grupo jornalístico concordou em fechar o capital e vender o time de beisebol Chicago Cubs. As ações do Tribune subiram 2,2%. O grupo de private equity (grupo que compra participação em empresas) Kohlberg Kravis Roberts & Co anunciou que vai comprar a processadora de pagamento e cartão de crédito First Data Corp., na mais recente de uma série de aquisições de conhecidas empresas norte-americanas, numa operação estimada em US$ 29 bilhões. As ações da First Data subiram 20,6%. Entre as notícias envolvendo o setor de hipotecas, as ações do M&T Bank Corp caíram 8,5% depois que a financeira com sede em Buffalo alertou, na tarde de sexta-feira, que seu balanço de primeiro trimestre será negativamente afetado pela deterioração do mercado hipotecário. Os papéis do Regions Financial Corp caíram 1,8% depois que a empresa anunciou que vai embolsar apenas US$ 76 milhões com a venda de sua unidade de hipoteca subprime (a clientes de alto risco) para o Barclays PLC. As informações são da agência Dow Jones.