Bolsa de NY vira o sinal e ensaia recuperação A alta do petróleo e a queda pronunciada das encomendas de bens duráveis nos EUA em outubro projetaram os principais índices acionários em baixa na abertura, mas os índices já ensaiam reversão do movimento. Além de o mercado acionário ter recuado muito ontem, o número sobre as vendas de imóveis usados em outubro nos EUA sugeriu desaceleração suave da atividade do segmento. As vendas subiram pela primeira vez em oito meses. Às 13h43 (de Brasília), o índice S&P 500 subia 0,29%. Ontem, o S&P-500 teve sua maior queda desde junho, tanto em pontos como em termos porcentuais. O índice Dow Jones avançava 0,10%, também invertendo direção, depois de sofrer sua maior queda ontem, tanto em pontos como em termos porcentuais, desde julho. O índice Nasdaq operava em alta de 0,05%; o Nasdaq teve ontem sua maior queda em pontos desde setembro de 2003 e a maior queda em termos porcentuais desde junho deste ano. O mercado fica agora por conta de Ben Bernanke, o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), que falará sobre as perspectivas da economia dos EUA às 15h30 (de Brasília). As vendas de imóveis usados subiram 0,5% em outubro, para a média anual de 6,24 milhões de unidades, a primeira elevação em oito meses. A variação contrariou as estimativas dos economistas, de queda de 0,5% nas vendas em outubro, para a média anual de 6,15 milhões de unidades. O preço médio dos imóveis usados caiu 3,5% em outubro na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foi a maior retração anual já registrada. O índice de atividade industrial do Federal Reserve Bank de Richmond subiu para 7 em novembro, depois de ter ficado em -2 em outubro. O índice de confiança do consumidor do Conference Board caiu para 102,9 em novembro, de 105,1 em outubro - dado revisado de 105,4 divulgado anteriormente. A expectativa dos economistas consultados pela Dow Jones era aumento do índice para 105,6. As encomendas de bens duráveis caíram 8,3% em outubro nos EUA, para um volume sazonalmente ajustado de US$ 209,97 bilhões, de acordo com o Departamento de Comércio do país. Os analistas esperavam queda de 5,0%. Esse foi o maior declínio desde o de 14% registrado em julho de 2000. O petróleo chegou a operar em US$ 60,90 na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), mas às 13h40 (de Brasília) valia US$ 60,60 o barril, alta de 0,46% do fechamento. O contrato é sustentado pelas perspectivas de temperatura amena nos EUA e pelo enfraquecimento do dólar.