Bolsa de NY volta a cair com preocupação juros O mercado norte-americano de ações voltou a fechar em queda, com o índice Dow Jones tendo caído em seis dos últimos oito pregões. As Bolsas voltaram a refletir o nervosismo dos investidores diante da incerteza quanto à perspectiva das taxas de juro. "Muita gente se machucou na semana passada. Num mercado como esse, é comum as pessoas ficarem mais cautelosas. Mesmo hoje, cada movimento de compra foi seguido por vendas. Ficou difícil escolher um nível apropriado para compra", comentou Frank Davis, da Lek Securities. Entre as componentes do Dow Jones, o destaque negativo foi Alcoa, com queda de 2,60%, em reação às baixas dos preços dos metais. No setor de tecnologia, as ações da indústria de equipamentos para fabricantes de semicondutores KLA-Tencor caíram 10%, em reação à notícia de que promotores federais estão investigando a empresa por sua prática de dar opções de ações para seus executivos. As da construtora de casas Lowe's recuaram 4,5%, em reação a seu informe de resultados; as da Dillard's, do setor de comércio varejista, subiram 4,2%, depois de a empresa divulgar resultados. As ações do NYSE Group, que opera a Bolsa de Nova York, caíram 2,6% em reação à notícia de que o grupo está oferecendo US$ 10,1 bilhões pela Euronext. As da AMD recuaram 5,1%, depois de rebaixamento de recomendação pela Caris. As da Duke Energy subiram 1,6%, depois de a empresa anunciar um acordo para a compra de uma usina de 825 megaWatts da Dynegy na Carolina do Sul por US$ 195 milhões. O índice Dow Jones fechou em queda de 18,73 pontos (0,17%), em 11.125,33 pontos. A mínima foi em 11.040,07 pontos e a máxima em 11.175,35 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 21,02 pontos (0,96%), em 2.172,86 pontos, com mínima em 2.156,67 pontos e máxima em 2.184,57 pontos. O Standard & Poor's-500 caiu 4,97 pontos (0,39%), para 1.262,06 pontos. O NYSE Composite caiu 81,26 pontos (0,99%), para 8.094,80 pontos. O volume negociado na NYSE ficou em 2,061 bilhões de ações, de 2,224 bilhões na sexta-feira; 1.105 ações subiram, 2.235 caíram e 121 fecharam nos mesmos níveis da sexta-feira. No Nasdaq, o volume ficou em 2,291 bilhões de ações negociadas, de 2,540 bilhões na sexta-feira, com 952 ações fechando em alta e 2.109 em queda.