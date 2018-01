Bolsa de NY volta a encerrar em queda O mercado norte-americano de ações voltou a fechar em queda, com o índice Standard & Poor's-500 juntando-se ao Nasdaq ao passar a acumular queda desde o começo de 2006 (o Nasdaq acumula queda de 5,17% e o S&P-500, baixa de 0,95%; o Dow Jones acumula alta de 0,70%). "Claramente, as novas falas sobre inflação não foram bem-vindas. E, na ausência de notícias contrárias, o mercado continuou a cair", comentou o estrategista Alan Gayle, da Trusco Capital Management. Hoje, foi a vez da presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de Cleveland, Sanda Pianalto, falar sobre inflação, ao dizer que ela "preocupa". Entre os destaques negativos do pregão estava Lehman Brothers, com queda de 5,49%, apesar de o lucro da empresa no trimestre março/maio ter superado as previsões. As da Goldman Sachs, que divulga resultados nesta terça-feira, caíram 3,3%; as da Bear Stearns, cujo informe de resultados sai na quinta-feira, perderam 3,4%. No setor de tecnologia, as ações da Comverse Technology caíram 13%, depois de a empresa adiar a divulgação de seu informe de resultados. Entre as componentes do Dow Jones, as ações da General Motors subiram 1,70%, em reação ao anúncio de um acordo entre a Delphi, sua principal fornecedora de peças, e o sindicato dos metalúrgicos; as da Disney caíram 1,47%, depois de rebaixamento de recomendação pelos analistas do Citigroup. O índice Dow Jones fechou em queda de 99,34 pontos (0,91%), em 10.792,58 pontos. A mínima foi em 10.791,38 pontos e a máxima em 10.925,14 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 43,74 pontos (2,05%), em 2.091,32 pontos (mínima do dia), com máxima em 2.138,68 pontos. O Standard & Poor's-500 caiu 15,90 pontos (1,27%), para 1.236,40 pontos. O NYSE Composite perdeu 109,88 pontos (1,38%), para 7.855,44 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 1,626 bilhão de ações, de 1,603 bilhão na sexta-feira; 713 ações subiram, 2.617 caíram e 121 fecharam nos mesmos níveis da sexta-feira. No Nasdaq, o volume alcançou 1,908 bilhão de ações negociadas, de 1,778 bilhão na sexta-feira, com 613 ações fechando em alta e 2.464 em queda.