Bolsa de NY zera ganhos após fala do presidente do BC O índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, devolveu o pequeno ganho que registrava desde a abertura dos negócios e migrou para o território negativo logo após as declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke. Ele não disse nada sobre as perspectivas para a política macroeconômica, nem sobre as condições gerais da economia, contrariando as expectativas dos investidores e abrindo espaço para uma realização de lucros. O tom de Bernanke, no entanto, não foi nada animador, o que também é motivo para as vendas das ações. Ele destacou que a economia norte-americana pode ser prejudicada pelo déficit fiscal e que o crescimento econômico pode diminuir o problema, mas não é capaz de resolvê-lo sozinho. A queda é maior no índice Nasdaq, da Bolsa eletrônica, que, ao contrário do Dow Jones, não tem as ações do setor financeiro para lhe dar suporte. As ações do setor de tecnologia enfrentam perdas fortes, puxadas pelo recuo de 4,5% dos papéis da Apple. Às 14h05 (de Brasília), o Dow Jones operava estável, enquanto o Nasdaq recuava 0,86%. As informações são da Dow Jones e de outras agências.