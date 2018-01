Bolsa de Taiwan cai 1,52% com fala do presidente Os principais mercados da Ásia acompanharam as perdas de ontem em Wall Street. Ontem, o Dow Jones caiu 0,42%, com a ata do Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve deixando patente a percepção de que novos apertos monetários podem ocorrer nos EUA, diante dos sinais robustos da economia. Em Taiwan, o presidente Chen Shui-bian confirmou o seu compromisso de rasgar os princípios de uma eventual unificação com a China, uma decisão que, provavelmente, deve enfurecer o governo de Pequim. Com isso, os investidores fugiram do mercado, punindo o Taiwan Weighted com a perda de 100,81 pontos (1,52%), para 6.530,70 pontos.Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 8,48 pontos (0,05%), para 15.635,72 pontos. O secretário financeiro de HK, Henry Tang, informou que a economia da ilha cresceu 7,6% no quarto trimestre, na comparação ao mesmo período de 2004. A Bolsa da Tailândia também fechou virtualmente estável, com o Thai Set subindo 0,84 ponto (0,12%), para 728,60 pontos. Na Indonésia, o Jacarta Composto cedeu 4,83 pontos (0,39%), para 1.231,25 pontos. Na Malásia, o KLSE Composto recuou 1,27 ponto (0,14%), para 924,40 pontos, apagando os ganhos do início do dia, após o governo ter ampliado o alerta em relação à gripe aviária para o centro de Kuala Lumpur. O índice PSE Composto, das Filipinas, caiu 8,93 pontos (0,43%), para 2.067,88 pontos. Em Seul, a realização de lucros em ativos de tecnologia e do setor bancário fez o índice Kospi ceder 5,91 pontos (0,44%), para 1.340,58 pontos. O Xangai Composto, que reflete o desempenho das ações A e B na Bolsa de Xangai, perdeu 0,3%, para 1.284 pontos. A realização de lucro também colocou o Straits Times, referencial do pregão de Cingapura, no negativo. O índice retrocedeu 15,67 pontos (0,64%), para 2.427,89 pontos.