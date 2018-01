Bolsa de Tóquio atinge maior alta desde maio de 2000 A Bolsa de Tóquio fechou em alta hoje, com o índice Nikkei 225 alcançando sua maior pontuação desde maio de 2000. Após um avanço de 0,7%, o índice totalizou 17.621,45 pontos. Ontem, a bolsa ficou fechada por causa de feriado. As ações das empresas do ramo imobiliário dispararam, graças à confiança dos investidores em suas projeções de lucros. Mas os operadores dizem que o Nikkei pode ficar num nível excessivamente alto antes da quinta-feira, quando o governo divulga os dados referentes ao crescimento do PIB no último trimestre. Uma expansão maior do que a esperada poderia alimentar o receio de alta dos juros na reunião da próxima semana do banco central japonês. Por outro lado, segundo a análise de Mitsushige Akino, diretor de administração de fundos da Ichiyoshi Investment Management, um crescimento do PIB menor do que o previsto pode ser a senha para realizações de lucros com ações de empresas sensíveis à demanda doméstica. As informações são da Dow Jones.