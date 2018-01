Bolsa de Tóquio cai 0,3% com pressão sobre empresas As ações caíram hoje em Tóquio, acompanhando as perdas de ontem em Wall Street e diante de temores ante a sustentabilidade dos ganhos registrados nas últimas semanas. O índice Nikkei terminou o dia de hoje em baixa de 50,91 pontos (0,3%), em 16.659,64 pontos. O índice subiu 8% nas últimas nove sessões. A queda modesta reflete condições ainda sólidas do mercado. Traders prevêem que o índice volte a testar os níveis entre a margem de 16.700 pontos a 16.800 pontos na próxima semana. As ações da Pioneer caíram 4%, com realização dos ganhos de 9% registrados nos dois pregões anteriores, na esteira do anúncio de seu balanço. Os papéis da Konica Minolta cederam 2,3%, devolvendo a alta de 11% de ontem; os papéis da Canon fecharam em baixa de 1,2%. Os papéis da Matsushita Electric Industrial subiram 2%, com a divulgação ontem de projeções melhores para o lucro operacional do atual ano fiscal. Já as ações da Nissan caíram 0,8%, com anúncio também ontem de que suas vendas na América do Norte caíram no trimestre outubro/dezembro. A informação veio no balanço do trimestre, quando obteve lucro operacional 5% maior. Entre balanços divulgados hoje estão os da Nippon Telegraph & Telephone, que fechou os nove primeiros meses do ano com lucro líquido de US$ 4 bilhões, abaixo dos US$ 5,9 bilhões registrados no mesmo período do ano fiscal anterior. O conglomerado Hitachi registrou lucro líquido de US$ 46,3 milhões no terceiro trimestre fiscal, abaixo dos US$ 225 milhões registrados no mesmo período anterior, diante de perdas registradas em suas operações com tela plana.