Bolsa de Tóquio cai 0,6% após realizações de lucros Realizações de lucros puxaram para baixo as cotações no pregão de hoje da Bolsa de Tóquio, após dois dias de alta. Duas empresas ligadas à Internet - Yahoo Japão e Softbank -, além de indústrias de papel, como Oji Paper, lideraram as perdas. O índice Nikkei 225 caiu 0,6% e fechou em 16.284,09 pontos. ?O mercado estava superaquecido e algum tipo de consolidação era inevitável?, comentou Mike Newman, chefe de venda de ativos da HSBC Securities. A corretora Credit Suisse reclassificou para baixo as ações das empresas de Internet Yahoo Japão e Softbank. A corretora manifestou preocupação quanto às perspectivas de crescimento do portal da Yahoo Japão depois que a companhia divulgou resultados decepcionantes no segundo trimestre. Os papéis da Yahoo Japão tiveram queda de 3,9%. A Credit Suisse também engrossou o coro dos que questionam a conveniência de uma recente aquisição feita pela Softbank, que comprou a rede de telefonia móvel da Vodafone no Japão. As ações da Softbank caíram 5,6%. As ações da indústria de papel foram prejudicadas pelo fracasso da tentativa da Oji Paper de comprar a Hokuetsu Paper Mills. A Oji Paper - sócia no Brasil da Cenibra - teve perda de 3,2% no pregão. (As informações são da Dow Jones)