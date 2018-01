Bolsa de Tóquio cai 2,7% com vendas no setor petrolífero As ações caíram na Bolsa de Tóquio, hoje, diante de preocupações ligadas ao recente avanço rápido do mercado local e preços mais enfraquecidos de commodities que fizeram com que os investidores realizassem lucros em papéis do setor petrolífero e de materiais. O índice Nikkei 225 caiu 2,7%, ou 448,31 pontos, para fechar em 16.272,68 pontos, registrando o terceiro maior declínio em pontos neste ano. A resistência do índice permanece em torno de 16.750 pontos desde a última segunda-feira, na semana passada. O nível de suporte é esperado em torno de 16.200 pontos, dizem traders. "Os investidores agora têm a forte percepção de que o mercado está paralisado", disse um gerente-geral da Yamamaru Securities. Segundo traders, um atraso no processamento de ordens na Osaka Securities Exchange, em virtude do volume pesado de negociações, também fez com que alguns investidores reduzissem suas posições. O setor petrolífero foi fortemente afetado depois de uma queda nos preços do petróleo bruto na New Mercantile Exchange. As ações da Inpex, que desenvolve projetos de exploração no setor, despencaram 7,6%. Os papéis da refinaria AOC Holdings recuaram 5,6%. Uma queda nos futuros de metais preciosos em Nova York arrastou as ações de metais não ferrosos para baixo. Os papéis da Mitsubishi Materials caíram 4,8% e os da Sumitomo Metal Mining recuaram 4,6%. No setor siderúrgico, Nippon Steel recuou 3,0% e JFE Holdings declinou 3,0%.