Bolsa de Tóquio cai após 6 dias de ganhos contínuos A Bolsa de Tóquio registrou forte retração nesta terça-feira, pondo fim ao mais longo período de altas consecutivas em oito meses. O movimento de realização de lucros era esperado; por isso, o impacto da decisão do Banco do Japão em manter as taxas de juros inalteradas teve impacto limitado sobre o mercado. Alguns traders acreditam que a retração terá continuidade nesta semana, a menos que os dados econômicos dos EUA - que serão divulgados nos próximos dias - sejam particularmente bons para manterem a pontuação do Nikkei 225. O principal índice da Bolsa do Japão caiu 1,1%, fechando em 16.776,88 pontos. Nikko Cordial caiu 14% depois de ter sido colocado em uma lista de vigilância pela Bolsa local. O banco admitiu ter divulgado dados financeiros incorretos nos anos fiscais encerrados em março de 2005 e 2006 e pode ter de pagar uma multa de 500 milhões de ienes. Já Chubu Electric Power avançou 0,9%. Nippon K. K teve alta de 0,6% e Ono Pharmaceutical subiu 0,7%. As informações são da Dow Jones.