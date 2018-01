Bolsa de Tóquio cai pela 4ª sessão consecutiva A Bolsa de Tóquio fechou hoje em baixa pela quarta sessão consecutiva, com o índice Nikkei 225 afundando para um nível abaixo da marca psicológica dos 16 mil pontos. Pesadas vendas nos setores financeiro e de commodities levaram o índice ao menor nível das últimas oito semanas, com perda de 2,3% e total de 15.725,94 pontos. Diante da queda de hoje, da falta de dados econômicos a serem divulgados e dos feriados no Japão e nos EUA na quinta-feira, os operadores não esperam que o Nikkei 225 ultrapasse os 16.400 pontos nesta semana. ?As pessoas estão acordando para a realidade de que os dados surpreendentes divulgados no final da semana passada (crescimento do PIB) foram induzidos pela exportação. Com os dados sobre habitação nos EUA parecendo fracos, as pessoas percebem que não há nenhum incentivo para comprar ativos japoneses, ligados à exportação ou ao mercado doméstico?, disse Kirby Daley, estrategista da Societe Generale Fimat. As ações ligadas ao setor de commodities fecharam em baixa, na esteira da queda dos preços do petróleo, enquanto os papéis do setor financeiro caíram diante da expectativa de que os ganhos intermediários dos bancos, a serem divulgados hoje, apontem para um quadro de redução dos lucros. Mizuho Financial Group perdeu 3,1%. Ações das empresas de crédito ao consumidor contribuíram ainda mais para a queda do setor financeiro. Promise desabou 6,2%. Brokerage Nomura Holdings perdeu 3% e atingiu sua menor cotação em doze meses. Nos setores de petróleo e metais, Inpex Holdings caiu 3,4% e Sumitomo Titanium baixou 6,7%. As ações do setor de tecnologia não escaparam à tendência geral. Sanyo Electric desabou 12,7% depois que o jornal "Nihon Keizai Shimbun" noticiou no final de semana que a empresa poderá ter um prejuízo líquido de cerca de 50 bilhões de ienes no ano fiscal que se encerrará em março. As informações são da Dow Jones.