Bolsa de Tóquio cede 0,2% com bancos e eletrônicos O índice Nikkei 225 encerrou a sessão em baixa, em virtude de pressões persistentes de realização de lucros nos papéis de empresas como fabricantes de eletrônicos e bancos. Ao mesmo tempo, ocorrências internacionais classificadas como "voláteis" adicionaram um tom de cautela no humor dos participantes do mercado no Japão. O índice Nikkei 225 terminou o dia em queda de 26,77 pontos, ou 0,2%, fechando em 16.720,99 pontos. Os investidores "não estão montando novas posições sem novos incentivos, deixando os índices vulneráveis a compras e vendas de pequenas proporções", disse Teruhisa Ishikawa, da Mizuho Investors Securities. Ele acrescenta que ainda "houve ocorrências externas, incluindo Irã, Iêmen e Dinamarca para preocupar". Entre os papéis do setor eletrônico, Sony perdeu 1,4%, Fujitsu recuou 1,3%. No setor de bancos, Sumitomo Mitsui Financial Group registrou queda de 2,3% e Shinsei Bank declinou 1,3%. Hoje, o Morgan Stanley disse em relatório que estava dando início a uma visão "overweight" em relação às ações norte-americanas e reduzindo a avaliação sobre os mercados japonês e emergentes de "overweight" para neutra, "em grande medida, em bases de valor relativo". Assim como em ocorrências semelhantes no passado, traders dizem que alguns clientes deste banco de investimento podem já ter seguido a recomendação. O Morgan Stanley disse que o movimento vai contra a recente popularidade das ações do Japão e dos mercados emergentes, mas acrescenta que fluxos estão se aproximando do ponto de empurrar os papéis japoneses e dos mercados emergentes "além do valor justo, criando oportunidade de valor relativo nos EUA".