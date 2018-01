Bolsa de Tóquio despenca 2,3% com petróleo e ouro A Bolsa de Tóquio fechou em baixa forte hoje, influenciada pelo comportamento do petróleo e do ouro, cujas perdas provocaram vendas de títulos como Inpex e Sumitomo Metal Mining. O índice Nikkei encerrou a sessão em queda de 380,17 pontos (2,3%), em 15.877,66 pontos. As ações da Inpex, do setor de petróleo, fecharam em baixa de 7,5%. O papel foi pressionado ainda por recomendação de venda pelo Deutsche Securities. As ações de sua concorrente na exploração de petróleo, a Japan Petroleum Exploration, fecharam em baixa de 6,1%. No setor de mineração, as ações da maior produtora de ouro do Japão, a Sumitomo Metal Mining, fecharam em queda de 8,6%; os papéis da Nippon Mining Holdings recuaram 3,5%. As ações do grupo de tecnologia Softbank fecharam em baixa de 10%, pressionadas por realização de lucros, após ter sua recomendação rebaixada pelo UBS. Na contramão estiveram os papéis da Toyota, que subiram 1,2%, diante do anúncio de vendas e lucro líquido recorde durante o trimestre outubro/dezembro. As ações da montadora Mazda somaram 1%, na esteira da divulgação na sexta-feira de aumento de 39% no lucro. As ações do grupo farmacêutico Chugai, unidade da Roche, subiram 2,9%, com a revelação de que estuda a possibilidade de produzir o medicamento para gripe aviária Tamiflu.