Bolsa de Tóquio encerra com baixa de 0,1% O índice Nikkei 225 da Bolsa de Tóquio recuou mais um pouco nesta sexta-feira, completando seu terceiro dia de baixa. A perda ficou em 0,1%, levando o índice para 15.938,66 pontos. Diante da forte resistência do índice verificada desde o início da sessão, os investidores optaram por realizar lucros com ações da Toyota, Nippon Steel e outras blue chips. O nível de resistência do índice permanece em 16.200 pontos. Segundo o diretor-administrativo da Societé Generale, Shigeharu Shiraishi, o mercado deve atravessar um período de ajustes durante uma ou mais semanas. As ações da Toyota caíram 1% e as da Nippon Steel perderam 0,6%. Os papéis da Sony tiveram desvalorização de 2%, sob os efeitos do recall de baterias de computador fabricadas pela empresa, anunciado pela Apple. Na semana passada, a Dell também havia anunciado um recall de baterias da Sony. (As informações são da Dow Jones)