Bolsa de Tóquio encerra em alta de 1,6% O índice Nikkei 225 da Bolsa de Tóquio encerrou o pregão desta segunda-feira com alta de 1,6%, aos 15.552,81 pontos, impulsionado por movimentos de troca de papéis. Permanece um sentimento generalizado de nervosismo por parte dos operadores, que aguardam a reunião de quinta e sexta-feira do banco central japonês. Segundo os administradores das corretoras, a cautela ajudou a deixar o mercado volátil hoje e deve manter ao longo desta semana o índice próximo às suas pontuações recentes. A expectativa é de um piso de 15000 pontos e um teto de 15700 ou 15800 pontos. A divulgação de que as encomendas à indústria de máquinas caíram 2,1% em maio estimulou as ações desse setor, pois a redução ficou abaixo da previsão dos economistas, que apontavam para uma queda de 5,5%. Entre as principais blue chips, Canon subiu 2,3% e Honda, 2,2%.(As informações são da Dow Jones)