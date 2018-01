Bolsa de Tóquio fecha em alta de 0,01% A Bolsa de Tóquio fechou com o índice Nikkei em alta de 2,11 pontos, ou 0,01%, aos 15.651,00 pontos. As preocupações com o impacto no mercado da forte queda das ações da Livedoor diminuíram e os ganhos das ações norte-americanas sustentaram o ânimo para com os papéis de tecnologia do Japão. O ganho de hoje se soma ao salto de 228,24 pontos registrado ontem. O índice já recuperou cerca de metade das perdas observadas desde terça-feira da semana passada, quando estourou o escândalo na Livedoor. Os investidores compraram ações da fabricante de chips Elpida (11,9%), embora a empresa tenha afirmado que prevê prejuízo líquido para o atual ano fiscal. Os papéis foram ajudados pela elevação de seu rating pela Nikko Citigroup. Sanyo Electric avançou 8,1%, com a expectativa de que uma nova equipe administrativa será capaz de revitalizar a companhia, depois de o jornal Asahi Shinbum ter divulgado a renúncia do diretor executivo e chairman do grupo. Nikon também teve alta acentuada, de 7,6%. Um porta-voz da fabricante de câmeras e equipamentos de precisão estimou que o grupo teve lucro operacional de 47 ou 48 bilhões de ienes no período abril/dezembro, superando a meta para o ano fiscal inteiro, de lucro operacional de 45 bilhões de ienes.