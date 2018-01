Bolsa de Tóquio fecha em alta de 0,7% limitada por PIB A Bolsa de Tóquio recuperou-se das perdas de ontem, com investidores adquirindo blue chips com sólida perspectiva de lucro e evitando riscos antes da divulgação de PIB, amanhã. A alta em Wall Street ontem e a queda do petróleo alimentaram o movimento. O índice Nikkei fechou o dia em alta de 110,84 pontos (0,7%), em 16.043,67 pontos. As ações da Toyota, entre as beneficiadas, fecharam com valorização de 1,6% e as da Sony subiram 2,7%. Os papéis da Canon fecharam em alta de 2%. Mas à medida que o fim do pregão se aproximava, aumentava a cautela. O PIB, que sai amanhã, deverá ter crescido 1,2% no período outubro/dezembro, ou 5%, em base anualizada, na opinião dos economistas. Os papéis de empresas do setor de petróleo caíram, em sintonia com a retração da commodity nos mercados futuros. As ações da Inpex fecharam em baixa de 6,3%, e as da AOC Holdings perderam 3,7%.