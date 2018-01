Bolsa de Tóquio fecha em alta de 1% As ações avançaram na Bolsa de Tóquio com as compras dos investidores voltadas para blue chips de tecnologia e ações mais sensíveis a dados econômicos, embora o Nikkei 225 tenha recuperado menos da metade das perdas de 2,7% registradas ontem. O índice avançou 1,0%, ou 166,99 pontos, para fechar em 16.439,67 pontos, seguindo a queda de 448,31 pontos da quarta-feira. "Depois dos acentuados declínios de ontem, a tendência de declínio do mercado provou-se sólida diante da necessidade de compras na baixa", disse Hiroichi Nishi, gerente-geral da Nikko Cordial Securities. Os players estavam relutantes em comprar agressivamente, em virtude de preocupações remanescentes sobre a recente desaceleração das compras dos investidores estrangeiros. Diversos participantes do mercado também decidiram esperar as declarações do presidente do Banco do Japão, Toshihiko Fukui, depois do fechamento do mercado local, para ver se ele daria pistas sobre a política monetária do BoJ. A expectativa é que o mercado de Tóquio esteja menos volátil amanhã, diante de negociações técnicas ligadas à liquidação de opções de fevereiro e dados de encomendas de maquinários que são acompanhadas de perto, dizem traders. Também, diante do recente fortalecimento do Nikkei em cerca de 16.500 pontos, o mercado pode estar entrando em uma fase de consolidação, se não for uma fase de correção, no curto prazo, dizem alguns participantes. Yoshinori Nagano, estrategista da Daiwa Asset Management, disse que o Nikkei 225 poderia testar uma alta de curto prazo em 17.000 pontos. Mas o Nikkei provavelmente precisa ser negociado em um intervalo apertado nos 16.000 pontos pelos próximos três meses, o que é natural depois do rápido ritmo de ganhos desde o ano passado, afirma o estrategista. Ações de bancos e papéis mais sensíveis a dados econômicos estiveram mais fortalecidos ante da expectativa de que o governo revisaria para cima sua avaliação sobre a economia do país no relatório de fevereiro. As ações dos principais bancos, como Mitsubishi Tokyo Financial, Mizuho e Sumitomo Mitsui Financial, encerraram a sessão em alta.