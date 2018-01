Bolsa de Tóquio fecha em alta de 1,4% As ações subiram em Tóquio, com investidores animados com os balanços favoráveis de algumas empresas de tecnologia e com o fortalecimento do dólar. O índice Nikkei terminou o dia em nova máxima em cinco anos, a 16.710,55 pontos, depois de somar 230,46 pontos (1,7%). "O câmbio e o petróleo (em queda) são fatores externos importantes, que influenciam psicologicamente e complementam fatores internos positivos, como balanços", disse um especialista. As ações da Konica Minolta subiram 11%, com o anúncio de que o lucro líquido do grupo para o trimestre outubro/dezembro mais do que dobrou em conseqüência de robustas vendas e dólar mais forte. As ações da Nitto Denko fecharam em alta de 7,2%, em reação ao aumento em sua projeção de lucro no ano fiscal e anúncio de um programa de expansão de 100 bilhões de ienes. As montadoras beneficiaram-se da alta do dólar. Honda fechou com ganhos de 2,5%.