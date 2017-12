Bolsa de Tóquio fecha em baixa de 0,2% A bolsa de Tóquio fechou o pregão desta segunda-feira com queda de 0,2% no índice Nikkei 225, aos 14.794,50 pontos. O fechamento negativo da bolsa de Nova York, na sexta-feira, prejudicou as ações do setor de tecnologia, e os papéis das siderúrgicas foram afetados por preocupações quanto à perspectiva de resultados dessas companhias. Segundo um operador, a fraqueza dos negócios refletiu incertezas do mercado, inclusive com relação a fatores externos, como o comportamento da economia norte-americana e a política a ser adotada pelo banco central chinês. A Tokyo Steel Manufacturing divulgou resultados desanimadores no trimestre abril-junho, o que levantou temores sobre o desempenho de outras empresas do setor siderúrgico. Os papéis da Tokyo Steel caíram 17%, enquanto as ações da JFE perderam 4,6%. Entre as empresas de tecnologia, Sony recuou 0,6% e Advantest baixou 1,4%. (As informações são da Dow Jones)