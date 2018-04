Bolsa de Tóquio fecha em baixa de 0,2% A Bolsa de Tóquio fechou em baixa hoje, com os investidores optando por realizar lucros ou, ainda cautelosos, procurando ficar fora do mercado antes do feriado da Golden Week na próxima semana. Além disso, os investidores estão digerindo o impacto dos primeiros balanços apresentados pelas corporações em relação ao ano fiscal encerrado em 31 de março, além das projeções para o atual ano fiscal. O índice Nikkei 225 caiu 28,76 pontos (-0,2%) e fechou em 17.400,41 pontos. No dia anterior, o índice havia subido 193,01 pontos, ou 1,1%. Os papéis da fabricante de equipamentos para construção Komatsu atingiram a alta recorde de 2,865 ienes por ação durante o pregão, antes de fechar em alta de 4,8%. Os ganhos foram alavancados pelo lucro operacional e o lucro antes dos impostos anunciados pela empresa para o último ano fiscal - ambos estiveram cerca de 50% acima na comparação com o ano fiscal anterior. Nissan Motor fechou em baixa de 0,08%, apesar de o grupo ter informado uma previsão de lucro operacional de 800 bilhões de ienes para este ano fiscal, em contraponto ao anúncio de uma queda de 11% no lucro operacional para o ano fiscal encerrado em março, para 776,9 bilhões de ienes. A corretora Nikko Cordial ganhou 2,8%, com compras especulativas. Já Nomura Holdings teve alta de 0,4%, apesar de ter anunciado ontem uma queda no lucro líquida do primeiro trimestre. Já as ações de financeiras lideraram a baixa. Acom, a maior financeira de crédito pessoal japonesa em rendimentos, caiu 3,3%, após ter alertado, na véspera, sobre previsões pessimistas de prejuízo líquido para o ano fiscal encerrado em março. O banco de investimentos Goldman Sachs também colocou pressão futura nos papéis do grupo, ao rebaixar seu rating para ?venda?. As informações são da Dow Jones.