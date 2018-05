Bolsa de Tóquio fecha em forte queda

As ações na Bolsa de Tóquio fecharam em queda nesta segunda-feira, em meio ao rebaixamento do rating do SoftBank e a onda de vendas nas ações da China.

O índice Nikkei caiu 200,63 pontos, ou 1,4%, para 14.109,34 pontos, após avançar 2,1% na sessão anterior. Esta foi a maior perda porcentual do índice desde 20 de junho.

O Nikkei começou a sessão em alta, reagindo aos dados do mercado de trabalho dos EUA e ao dólar acima da marca 101 ienes, mas uma onda de vendas em ações da China, em seguida, desencadeou um enfraquecimento em todos os mercados asiáticos.

Além disso, a Standard & Poor''s anunciou que rebaixou o rating de crédito de longo prazo do SoftBank em dois níveis, ficando abaixo de grau de investimento, para BB+, de BBB. A S&P citou o aumento da dívida, contraída pela aquisição multibilionária da Sprint Nextel, como o principal motivo para o rebaixamento. O SoftBank encerrou em queda de 3,4%.

A S&P disse que a sua perspectiva sobre o rating de crédito corporativo de longo prazo do SoftBank é estável. Fonte: Dow Jones Newswires.