Bolsa de Tóquio fecha em máxima desde agosto de 2000 As ações avançaram em Tóquio com divulgações de resultados sólidos e projeções otimistas para lucros, fazendo com que os investidores adquirissem ações de companhias com perspectiva favorável para os lucros, como Mitsubishi Materials e Fuji Heavy Industries. O índice Nikkei 225 avançou 0,5%, ou 88,12 pontos, para 16.747,76 pontos, no maior nível de fechamento desde 31 de agosto de 2000. O ganho do índice mais do que recuperou as perdas apresentadas na última sexta-feira. O índice Topix também subiu 4,34 pontos, ou 0,3%, para 1.712,30 pontos. Os investidores mostraram preferência pelas companhias que divulgaram fortes resultados na sexta-feira e se mantiveram atentos à divulgação de resultados do último trimestre, hoje. Os papéis da Mitsubishi Materials avançaram 3,0%, depois que a empresa disse, na última sexta-feira, que seu lucro líquido praticamente quadruplicou no período de abril a dezembro e elevou a perspectiva para os lucros para o ano fiscal até março. Os ganhos da empresa beneficiaram outras ações de empresas de metais não ferrosos. Sumitomo Light Metal fechou em alta de 2,7%, e Mitsui Mining e Smelting avançou 4,6%. Fuji Heavy Industries saltou 7,4%, depois que a fabricante de carros Subaru elevou a perspectiva de lucro bruto para o ano fiscal até março.