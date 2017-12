Bolsa de Tóquio fecha em queda de 0,51% A bolsa de Tóquio fechou em baixa nesta terça-feira com realização de lucros, que atingiu principalmente os papéis de corretoras e da Japan Airlines. O índice Nikkei 225 caiu 78,99 pontos, ou 0,51%, depois da alta de 245,20 pontos ontem. A queda do índice foi provocada pela forte competição entre corretoras e a especulação sobre uma oferta de ações da Japan Airlines (JAL). Há fortes temores de que os novos papéis da JAL possam ser friamente recebidos pelo mercado depois que o Nikko Citigroup deixou o grupo que dará fiança ao negócio. Além disso, o mercado deve se manter relutante até sexta-feira, quando acaba a reunião de dois dias de política monetária do Banco Central do Japão (BoJ). Traders também apontaram a tendência de investidores de varejo de realizar lucros depois da alta de ontem, como um dos fatores para a queda registrada nesta terça-feira. Os papéis da Nomura Holdings, a maior corretora do país, caíram 2,6%, após informações sobre a intensificação da competição desse tipo de negócio na Internet. As ações da Kabu.com., corretora que opera online, sofreram baixa de 5,2%. Os papéis da JAL recuaram 2,5%. (As informações são da Dow Jones)