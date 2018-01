Bolsa de Tóquio fecha em queda de 0,7% A Bolsa de Tóquio não resistiu e voltou a operar em baixa, depois da forte alta de ontem, quando o índice Nikkei subiu 3%. O mercado ficou pesado com a divulgação de um relatório do Citigroup sobre a indústria de microchips norte-americana. As ações da Advantest e Tokyo Electron foram destaque de baixa, pressionadas também pelo rebaixamento em suas respectivas recomendações pelo Macquarie Securities. O índice Nikkei fechou em queda de 113,16 pontos (0,7%), em 15.781,78 pontos. As ações da Advantest perderam 4,5% e as da Tokyo Electron recuaram 2,7%. Os papéis da Canon caíram 1,2% e os da Kyocera cederam 1,4%. A forte alta de ontem reduziu preocupações de que os preços das ações poderão ceder fortemente no curto prazo, "mas investidores seguem dependentes do equilíbrio entre a oferta e a demanda para orientar os negócios e ainda não encontraram incentivo suficiente para assegurar que o mercado continuará a se recuperar", disse um especialista. Entre outros papéis do setor de tecnologia atingidos pelas perdas do segmento de chips estiveram Sharp (-1,2%) e Fujitsu (-1,5%). As ações das montadoras recuaram com realização de lucro. Os papéis da Toyota perderam 1,7%, e os Honda caíram 0,1%. As ações do setor imobiliário devolveram os fortes ganhos de ontem. Mitsui Fudosan caiu 2,3% e Sumitomo Realty fechou em baixa de 0,4%. As ações da Mitsubishi Estate, que puxaram a alta de ontem, mantiveram-se estáveis. As ações das siderúrgicas subiram, beneficiadas pela migração de investidores dos setores que estiveram em baixa hoje, como tecnologia e exportação. As ações da Nippon Steel subiram 1,2% e as da JFE ganharam 1,7%.