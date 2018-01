Bolsa de Tóquio fecha em queda de 1% A Bolsa de Tóquio fechou em baixa com realização de lucros em ativos como bancos e empresas do setor imobiliário, após seis sessões consecutivas de alta. Investidores esperam, entretanto, que a perspectiva da divulgação de balanços favoráveis pelas empresas mantenha intacta a tendência de alta dos papéis. O índice Nikkei caiu 169,73 pontos (1%) e fechou em 16.480,09 pontos. Em seis dias, o índice subiu 8,4%. Traders disseram que o mercado tem o nível de 17.000 pontos como próxima meta, mas que qualquer oscilação positiva será rapidamente aproveitada pelos investidores para descarregar posições compradas, construídas antes da forte queda de meados de janeiro. Entre as ações de bancos, perderam Sumitomo Mitsui Financial Group (-2,2%) e Mitsubishi UGJ Financial Group (-1,8%). No setor imobiliário, os destaques de baixa foram Mitsubishi Estate (-3,1%) e Mitsui Fudosan (-1,8%). Nos demais setores, as ações da Nissan recuaram 2%, as da Sony caíram 2,3% e as da Matsushita Electric Industrial perderam 2,5%. As ações da NTT DoCoMo recuaram 3,7% e as da Seiyu cederam 7,8% com o anúncio de seus respectivos balanços. Já a Toshiba (+1,1%), Pioneer e Sanyo Electric avançaram com a divulgação de resultado.